Continua il grande successo della sigla ufficiale delle Luminarie di Gaeta «Favole di Luce» scritta da Gianni Donati e che ogni fine settimana viene riproposta presso la Fontana di San Francesco con le coreografie delle ragazze dirette da Rita Spinosa vestite con gli abiti che ripropongono le fiabe. La sigla della manifestazione si può continuare ad ascoltare scaricandola dall'app ufficiale delle Luminarie che accompagna l'edizione 2019. Il brano ha ispirato il produttore Alessandro Musto che ha scritto un family fantasy sulla magia delle favole. È nato così «Favole di Luce Christmas Show», che va in scena nella struttura allestita tra i mercatini di Natale tutti i fine settimana. Lo spettacolo ha un presentatore speciale: Talking Tom, un gattone simpatico che ricorda agli spettatori i punti della città più suggestivi in un ulteriore percorso tra le luminarie 2019 col sottofondo delle musiche del «Re leone» e di «Frozen».Una coreografia di luci e canzoni per far immergere bambini e adulti nella straordinaria atmosfera del Natale e delle favole più amate, sotto la neve nel teatro realizzato per la manifestazione. Il finale è una sorpresa, con la sigla ufficiale di «Favole di luce» e il coinvolgimento del pubblico che sarà invitato ad unirsi al coro per «Una favola speciale per te». Lo spettacolo è organizzato dall'Associazione Iniziative e Progetti, con la consulenza della Starinsieme Produzioni e patrocinata dal Comune di Gaeta, con la collaborazione di Team eventi, Radio spazio blu. Rappresenta uno degli eventi più originali delle luminarie di Gaeta, rassegna che quest'anno si avvia a registrare numeri da record sia per quanto riguarda il pubblico che per il numero di appuntamenti in cartellone.