Uno spettacolo allegro, coinvolgente, entusiasmante, tra il fiabesco e il reale. A presentare lo spettacolo di teatro musicale "Il Pifferaio SchiacciaVoci" , che andrà in scena domenica 29 dicembre presso l'Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, sarà Laura Schultis, autrice dello spettacolo e direttore artistico di "Note si va in scena", la rassegna di teatro musicale per famiglie giunta con successo alla III edizione."Note si va in scena" è un progetto originale che ha dimostrato come la musica di qualità possa essere un sano divertimento e un eccellente nutrimento per bambini e ragazzi. In un vivere quotidiano sempre più popolato da suoni digitali, la riscoperta del suono pieno e avvolgente di uno strumento musicale dal vivo è qualcosa di straordinario per i ragazzi. Ogni evento è pensato e realizzato con cura dei dettagli, passione e uso di elementi scenici divertenti."Note si va in Scena" è realizzato grazie alla collaborazione di attori e musicisti professionisti di Latina sotto la direzione artistica di Laura Schultis, flautista e ideatrice del progetto. La voce recitante e le scenografie sono di Anna Maria De Blasio, giornalista e socio fondatore dell'Associazione culturale "Polvere e Ciliegia Acchiappastorie" realtà ormai consolidata sul territorio che promuove numerosi progetti di sensibilizzazione alla lettura e all'arte tra i bambini e i giovani nelle scuole. La rassegna vede la collaborazione di Zahira Silvestri, attrice che insieme ad Agnese D'Apuzzo dirige il Teatro Opera Prima, presente sul territorio dal 1995 con percorsi di formazione teatrale per bambini, ragazzi e adulti e teatro sociale. L'organizzazione è curata da Luogo Arte Accademia Musicale, realtà di professionismo musicale a Latina, dedita alla divulgazione della musica, dalla didattica all'organizzazione di concerti, il cui Presidente Flavia Di Tomasso ricopre anche il ruolo di Primo Violino. La direzione dell'orchestra è affidata a Claudio Martelli eccellente pianista, compositore e direttore d'orchestra. Nello spettacolo il Pifferaio SchiacciaVoci gli spettatori saranno trasportati alla ricerca delle musiche del mondo, dall'Europa all'America passando per l'Asia fino ai ritmi tribali dell'Africa. In scena ci saranno attori, cantanti e musicisti. INTERPRETI: Laura Schultis, Zahira Silvestri, Anna Maria De Blasio, Dario Ciotoli, Silvia Salvatori, Claudio Martelli, Bruno Soscia. "Il progetto – spiega Anna Maria De Blasio - nasce con l'idea di avvicinare i bambini alla musica attraverso il linguaggio a loro più familiare, quello della fiaba. Lo spettacolo è pensato e realizzato a misura di bambino, con diversi elementi scenici. Lo spettatore, dai 3 anni in su, è coinvolto nella narrazione e può cogliere e apprezzare la magia del racconto unita alla conoscenza e al piacere dell'ascolto della musica".