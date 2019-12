Dal folk che animerà il Natale di Latina, dandoci appuntamento oggi negli spazi dell'Ex Cinema Enal grazie al concerto di un gruppo popolare molto amato, i Canusìa (nella foto), in scena dalle ore 21, al grande gospel che sullo sfondo di Formia regalerà emozioni per questa attesa ormai brevissima della grande festa cristiana.

Sono due degli appuntamenti che abbiamo scelto di segnalare in provincia pontina. I Canusìa si formano a Sezze nel 2006. Il loro repertorio ripropone antiche canzoni locali e di altre aree laziali, comprendendo anche il repertorio romano.Buona parte dei brani proviene da ricerche sul campo realizzate negli anni dagli stessi membri del gruppo e comprende brani vocali spesso frammentati, sui quali i Canusìa hanno operato una rielaborazione per renderli fruibili. Il duo è composto da Anna Maria Giorgi, voce, flauto dolce, flauto armonico (tituella), tamburello, triangolo, timpano; e Mauro D'Addia, voce, chitarra classica, chitarra acustica, loopstation.

A Formia ricordiamo l'evento a cura di Jazzflirt-Musica & altri Amori con il Perfect Harmony "The Voices of Victory" protagonista nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Via Garibaldi) in località Vindicio. Inizio concerto alle ore 19. Un vero regalo di Natale