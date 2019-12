Numerose sono le iniziative organizzate dal Comune di Cori e dalla Proloco Cori, con il contributo della Regione Lazio – Le Feste delle Meraviglie – e della BCC di Roma – Agenzia di Cori per le festività di fine e inizio anno. Il 26 Dicembre, in occasione del giorno di Santo Stefano, a Cori si terrà il concerto "Cantautori da Camera" nella Chiesa di Sant'Oliva. L'evento alle ore 17:30 a cura dei Maestri Vincenzo Balestrieri (flauto e ottavino) e Andrea Ricci (chitarra), i quali si esibiranno nei più famosi brani di Angelo Branduardi, Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti, mentre le indimenticabili musiche da film faranno da cornice alla serata. Il 28 Dicembre invece, al teatro comunale "Luigi Pistilli", si terrà il Concerto di Musiche celtiche "Sintonie Etniche", diretto dal Maestro Marco Serangeli (chitarra) con il violoncellista Matteo Cutillo e alla Roberto Mercurio (voce recitante). A Formia, invece, fino al 4 gennaio il Comune, in collaborazione con l'Istituto di psicologia e ricerche socio sanitarie (I.P.eR.S.), nell'ambito del progetto Meraviglioso Natale ci saranno spettacoli, laboratori e incontri sul tema del Natale, del gioco, della fiaba, per promuovere la solidarietà tra le famiglie sul territorio di Formia, Trivio, Castellonorato, Penitro. «Si tratta - afferma l'assessore alla cultura Carmina Trillino - di un ricco percorso di arte, cultura e solidarietà, realizzato grazie al supporto delle parrocchie per rendere il Natale un momento di aggregazione e di piacevole svago per le famiglie».