Anche il sassofonista terracinese Rosario Giuliani fa parte dei big che parteciperanno alla 27^ edizione di Orvieto Winter Jazz, dal 28 dicembre al 1° gennaio 2020. ‘Love in translation' è il titolo del suo ultimo disco e del progetto che lo vede protagonista con il vibrafonista americano Joe Locke, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto, a 20 anni di distanza dalla collaborazione con Locke. Un'edizione particolarmente ricca di interessanti progetti che vede coinvolti, tra gli altri, il pianista Danilo Rea ne ‘Le canzoni di Mina', il chitarrista John Scofield con Gil Goldstein e la Umbria Jazz Orchestra in riletture delle canzoni dei Beatles, il trombettista Paolo Fresu in ‘Devil Quartet', quattro stimolanti, differenti progetti con Francesco Diodati, Gianluca Petrella, Stefano Bagnoli. In totale cinque giorni di musica dalle ore 12 a sera inoltrata, 90 eventi distribuiti su 7 location nel centro storico di Orvieto, 30 band, più di 150 musicisti tra cui i migliori del jazz italiano e stelle internazionali tra cui, oltre ai già citati, si aggiungono i nomi di Rubino, Guidi, Moriconi, Anderson, Nash. Immancabili i Funk Off, la marching band più famosa d'Italia che sfileranno per le vie del centro storico, e il tradizionale concerto gospel che segue la Messa di Capodanno il pomeriggio in Duomo. Il calendario completo sul sito www.umbriajazz.it.