Domenica 22 dicembre nello spazio eventi del Mug, Museo Giannini di Latina, è stata presentata l'Associazione "Le Porte", nata dall'idea della Dottoressa Daniela Imparato e Fabio Malandruccolo, con la volontà di diffondere la cultura della mediazione familiare, del dialogo e della tutela dei minori, offrendo al contempo uno spazio di ascolto e gestione dei conflitti familiari e relazionali. Un'occasione di notevole importanza per i cittadini del capoluogo pontino, i quali potranno ora usufruire delle competenze messe a disposizione dai vari professionisti facenti parti dell'Associazione.Ricostruire dialogo che sia prima interiore e poi con l'altro, recuperando una profonda aderenza interiore con le proprie emozioni per poi dare loro voce, è la mission principale dell'Associazione "Le Porte" perseguita attraverso le varie attività capillari da mettere in atto nei prossimi mesi tra cui: aprire punti di ascolto e sportelli informativi all'interno delle istituzioni pubbliche, sviluppare iniziative di welfare aziendale, percorsi formativi, convegni e workshop e di avviare progetti di mediazione scolastica, a cui l'Associazione riserva un'attenzione particolare.«Il primo protagonista del viaggio - interviene emozionata la Presidente Daniela Imparato - al quale vorrei rivolgere un grazie è sicuramente il Direttore del Museo, Luigi Giannini. Partire con questo progetto da qui, un luogo dove la memoria e l'innovazione s'incontrano, ha un valore aggiunto». Il benvenuto ai presenti è stato affidato alla voce potente e viscerale della cantante Roberta Pavia, con il brano "Se stasera sono qui" di Luigi Tenco. A seguire è stato proiettato il video della Graphic Designer Eleonora Bompieri la quale con acuta creatività è riuscita a sintetizzare il senso e le proposte dell'Associazione.«La nostra associazione - interviene poi Fabio Malandruccolo - costituita alla fine di giugno del 2018, nasce dalla necessità, mia e di Daniela Imparato, d'individuare un nostro personale modello di mediazione familiare che abbia un'anima. Crediamo infatti in quella che il sociologo Daniel Goleman definisce ‘Intelligenza emotiva'. Crediamo nelle relazioni solide. A gennaio ci sarà il primo incontro formativo gratuito sulle dinamiche relazionali di coppia». Sono stati poi presentati i professionisti entrati nel progetto ai quali potersi rivolgere: Michela cerrone (Osteopata), Fabiana Russo (Psicologa), Andrea Stramaccioni (Psicoterapeuta), Cesare Tulli (Psicologo, psicoterapeuta e consulente del tribunale di latina civile e penale), gli avvocati Cesare Villoni, Gianni Campagna, Maria Vittorio Giampietro, e ancora Bianca e Cinzia Cantarelli (Centro Benessere), Salvatore Battisti (Nutrizionista), il Ristorante Lavori in Corso, Simona Faiola (Responsabile del Patronato CAF- ACAI) e infine Paola Orelli (fisioterapista).