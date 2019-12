L'atmosfera di festa è ancora nell'aria, e i Cosmo's Factory hanno deciso di rallegrarla questa sera negli spazi del New Bleeker di Latina. La tribute band dei Creedence Clearwater Revival sarà di scena oggi per rievochare il genio indelebile del mitico gruppo che ha saputo cavalcare la grande industria discografica mondiale con il suo rock aperto alle influenze del country e del blues. Una bella occasione per rivivere la forza di brani che fanno parte della storia con i componenti di una formazione che sa come coinvolgere. Dalle ore 22 in via Via Lago Ascianghi