Consolidando sempre più il suo ruolo di paese-ponte tra la provincia pontina e quella di Frosinone, negli ultimi anni Prossedi, insieme alla vicinissima Pisterzo, è diventata negli ultimi anni il punto di riferimento per moltissimi turisti, una location assolutamente magica, in modo particolare nel periodo delle festività natalizie. "La percezione all'esterno è cresciuta molto, e ci teniamo a migliorare sotto tutti i punti di vista perché la comunità è in crescita - afferma Angelo Pincivero, sindaco di Prossedi -, si moltiplicano gli eventi e le iniziative con un notevole supporto da parte dei cittadini, e con un enorme indice di gradimento da parte di moltissime persone che invadono pacificamente i famosi Vicoli". Il calendario delle iniziative natalizie è come sempre ricco di manifestazioni e c'è grande attesa per l'evento "Vicoli di Natale", una giornata piena di cultura, gastronomia, musica e divertimento, che si svolgerà domani, sabato 28 dicembre. L'appuntamento, programmato in un primo tempo per sabato scorso, è stato posticipato a causa delle previsioni meteo che indicavano maltempo per quel fine settimana.Ma le iniziative sono cominciate già il 20 dicembre presso la scuola materna con lo spettacolo "Natale che bella festa!", mentre domenica 29 dicembre nel centro storico del paese sarà rappresentato "Evo in Fabula". Gli appuntamenti proseguiranno comunque anche dopo Capodanno: infatti venerdì 3 gennaio alle 18 presso il Palazzo comunale sarà messa in scena la rappresentazione "L'eccidio della famiglia del brigante Giuseppe De Cesaris a Prossedi. Vendetta di Stato o giustizia?", e sarà inaugurata una mostra documentaria sul brigantaggio curata da Tommaso Bartoli, che resterà aperta per tre giorni. Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ci sarà infine lo spettacolo "EmozionArti", e a seguire, la polentata della Befana. Il ricco calendario delle iniziative delle festività natalizie di Prossedi comunque ha preso il via fin dai primi giorni di dicembre, coinvolgendo residenti e turisti. Tra queste ricordiamo la "Sagra della zazzicchia (salsiccia)", il Concerto della banda musicale "Giuseppe Leoni", la suggestiva cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale presso la scuola materna; senza dimenticare gli spettacoli teatrali, i mercatini, e il pranzo dell'associazione Fili d'Argento. Bei momenti di aggregazione per tutti i partecipanti, che hanno visto la presenza di entusiasti organizzatori.