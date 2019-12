Stavolta è davvero tutto pronto: dopo il rinvio per il maltempo, alle 17 di oggi - sabato 28 dicembre 2019 - prenderà il via "Vicoli di Natale", la manifestazione che animerà fino alla notte il centro storico di Prossedi.

Cultura, gastronomia e tanto divertimento saranno alla base dell'evento, che sarà fruibile anche attraverso un mezzo alternativo all'automobile: il Comune, infatti, ha deciso di mettere a disposizione di cittadini e turisti dei bus navetta gratuiti che collegheranno il centro storico con il parcheggio predisposto nell'area del campo sportivo.

«Si tratta di uno sforzo importante messo in campo dall'amministrazione del sindaco Angelo Pincivero - si legge in una nota - per continuare nel progetto di apertura da parte della comunità al grande pubblico».

L'inaugurazione, come accennato, è fissata per le ore 17: saranno presenti il sindaco Pincivero, il suo vice Franco Bonifazi, il consigliere delegato alla Cultura Danilo Torella e la collega Marilena Iannicola.

Nella piazza saranno allestiti i mercatini, ma anche aree per intrattenere i bambini. Non mancherà la gastronomia con degustazione di polenta, maltagliati con i fagioli, panini con la salsiccia e dolci tipici, senza dimenticare i prodotti natalizi tipici del periodo. Alle 20.30, poi, in piazza del Plebiscito si esibirà il coro gospel, mentre subito dopo in piazza XI Febbraio spazio al "Clan del santa Cecilia".

Infine, ci sarà un rimando alle antiche tradizioni: saranno accesi dei bracieri sia in piazza che davanti alla Chiesa. Un modo per ricordare come si usava scaldarsi nei tempi ormai passati.