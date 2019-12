Il 2019 di Giordana Angi si chiude nel migliore dei modi. La cantautrice di Aprilia parteciperà infatti al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big. A confermarlo il direttore artistico e conduttore del festival Amadeus, che un'intervista a Repubblica ha svelato i nomi dei 22 partecipanti: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki. Per Giordana si chiude così un anno da incorniciare che l'ha rivelata al grande pubblico come vera e propria rivelazione canora: dal secondo posto al talent show amici alla pubblicazione dell'album Voglio Essere Tua, oltre a singoli Casa e Chiedo di non chiedere che hanno ottenuto un vero e proprio successo di pubblico e critica.