C'è fermento nelle piazze dei Comuni di tutta la provincia pontina, pronte a salutare l'anno che sta per concludersi proponendo numerosi eventi tra concerti, cabaret e molto altro per accompagnare il pubblico ad accogliere il 2020 in modo divertente e spensierato.



Latte e i Suoi Derivati a Latina

Nel capoluogo pontino torneranno sul palco, dopo tanti anni, i comici Lillo&Greg con il gruppo romano de i "Latte e i suoi Derivati", che da Latina ha iniziato la propria carriera musicale. La serata, presentata da Paolo e Riccardo Toselli, sarà un nostalgico e divertente revival per i cittadini i quali, dalle 22 fino alle 2 del mattino, potranno ballare e divertirsi con le battute esilaranti della coppia di comici e le dissacranti canzoni della band per un inizio dell'anno all'insegna dell'allegria.



Dal Circeo alla Riviera d'Ulisse

Una lunga e magica notte potrà essere trascorsa passeggiando tra gli affascinanti vicoli della città di Sperlonga, resi ancora più affascinanti dalle luminarie natalizie per poi godersi la tanta musica che allieterà l'atmosfera di Piazza Europa dalle 23.30 con il dj pontino Fabio Guglietta alla consolle, affiancato da Luca Manicone, per ballare tutta la notte e poi brindare insieme al nuovo anno.

La città di Fondi accoglie l'arrivo del 2020 con due eventi nclusi nel programma del "Natale delle Meraviglie". Stasera "il "Capodanno a Porta Roma" dalle 20.00 porterà in Viale della Libertà, per iniziativa dell'Associazione ItalYoung, la musica live dei Barresi Project, il collettivo guidato dal musicista lucano Antonino Barresi, per un ricercato ed originale mix di genere nel panorama nazionale, tra techno, world music, jazz e folk.

La seconda iniziativa in programma vedrà esibirsi domani alle 21 la Corale polifonica Discantus Ensemble, il soprano Nicoletta Guarasci, il trombettista Andrea Tassini, l'organista Gabriele Pezone e il direttore di coro Paola Soscia, nella splendida cornice della chiesa di S. Maria in Piazza - Santuario della Madonna del Cielo, per il "Concerto di Capodanno", giunto alla XV edizione, in un programma brillante e variegato, in cui verranno eseguiti brani di Caccini, Mascagni, Mozart, Verdi, Händel e Beethoven, in occasione del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore.



La magia del Capodanno al Golfo

A Formia sotto la Torre di Mola diversi dj si alterneranno per animare la serata e accompagnere il pubblico dalle 23.30 fino alle 5 del mattino.

Sul palco si esibirà anche il chitarrista Marco Viccaro "Bucalone", l'One Man Band, il polistrumentista, vincitore quest'anno del Sanremo Rock.

A Gaeta invece la notte di San Silvestro sarà nelle mani sapienti di Radio Spazio Blu che ha organizzato per la città di mare un capodanno da ricordare: in tre postazioni di eccellenza, Piazza della Libertà, Molo Santa Maria e Piazza Sebastiano Conca, verranno allestiti infatti tre palcoscenici naturali per vivere la notte più lunga dell'anno. In particolare in Piazza della Libertà dalle 23.30 lo staff di Spazio Blu, guidato dal dj Fabrizio Fontana, ospiterà il cantante pontino Amato Scarpellino, direttamente dal programma All Together now 2 di Canale 5, insieme alla prima ballerina di Zoomarine Aurora Costantini.

Spostandosi poi nel cuore medievale di Gaeta, al Molo Santa Maria, Max Guadalaxara, Piergiorgio D'Arpino by Bewild Record, Giandomenco Di Vito, Raalf Assante Guest Voice, Marco Colozzo e Francesco Cardi saranno gli artefici di un momento musicale esplosivo.

Infine in Piazza sul palco saliranno Sebastiano Conca BFrank e Mr Stone Mattia Sasso.

Nella città di Scauri dalle 23 Piazza Sant'Albina, in collaborazione con Rav Radio Antenna Verde e Rci Radio Civita InBlu, ospiterà un'atmosfera anni 70 con tanta musica, spettacoli dal vivo, dj set, animazione e balli con Sueno Latino Dance del maestro Roberto Flavio Pensiero e le sue ballerine. Ospite della serata, direttamente da Rai1 Vieni da me e la Filo Band, Filippo Merola, e poi Monica Carofano e lo staff di Rav con il dj set a cura di Federico Grossi, Maurizio Di Benedetto che avranno il compiuto di intrattenere il pubblico fino all'arrivo del nuovo anno con divertimento, allegria, senza però rinunciare alla qualità.



Le iniziative nel litorale romano

Da segnalare anche le numerose iniziative in programma sul litorale romano, a cominciare dalla città di Nettuno dove stasera, dalle 22 in Piazza Battisti ci sarà un esilarante cabaret con Alessandro Serra di Colorado Caffè e Zelig e a seguire la cover band di Renato Zero con Roberto Icaro.

Ad Anzio invece purtroppo quest'anno salterà il tradizionale Capodanno in piazza a causa di una carenza del personale di agenti di polizia locale tra ferie e assenza delle unità in servizio, ma per sabato 4 gennaio è previsto in piazza Pia dalle 17 il concerto della band "Dimensione Prog".

A Pomezia invece si farà il conto alla rovescia sotto il palco allestito in piazza Indipendenza, dove dalle 23 si terrà il concerto de "I Nero 01" per poi ammirare lo show pirotecnico dalla Torre civica.

Non resta dunque scegliere dove andare e con chi trascorrere l'ultima notte dell'anno . E Buon 2020 a tutti!!!