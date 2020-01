L'associazione Cala Felci di Ponza organizza per il mese di gennaio 2020, con il patrocinio del Comune e della Comunità d'Arcipelago Isole Ponziane, la sesta edizione del concorso "I presepi di Ponza". L'intento dell'iniziativa è di valorizzare e rilanciare la tradizione dell'allestimento dei presepi in quanto espressione del sentimento religioso popolare, e anche per far scoprire, soprattutto ai giovani, la poesia del presepe, e infine per invogliare tutti a vivere con più partecipazione e unità comunitaria lo spirito del Natale. Per questo gli organizzatori invitano famiglie, bambini e ragazzi a partecipare al concorso, per il quale sono in palio due premi: Premio per il presepe costruito tutto o in parte con materiale di stracquo; Premio per il presepe più votato dal pubblico sul web. Le foto di tutti i presepi partecipanti saranno pubblicate sul sito www.ponzacalafelci.com dove il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze. I dettagli del regolamento sono pubblicati su quello stesso sito.Ricordiamo che l'associazione Cala Felci di Ponza ha appena festeggiato dieci anni di attività: presieduta da Massimiliano Casalino, ha come segretaria l'attivissima Monia Sciarra. Tra le sue finalità primarie c'è la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché l'attenzione per le tradizioni peculiari dell'isola. Lo svolgimento del concorso dell'edizione 2020 avrà uno svolgimento leggermente diverso rispetto agli anni precedenti. Per la prima volta infatti non sarà Monia Sciarra ad andare nelle case per fotografare, ma saranno i diretti interessati a farlo. Per partecipare al concorso basterà inviare, entro e non oltre il 6 gennaio 2020, le foto del presepe in gara (minimo due, massimo quattro) all'indirizzo: info@ponzacalafelci.com.

Ai primi classificati saranno consegnati cesti natalizi e un attestato: un premio sarà decretato dal pubblico, l'altro da un'apposita Giuria nominata dall'Associazione.

Infoline: 340 874846 (Monia); 347 4713515 (Lucia).