Quest'anno la provincia di Latina mette due volte la firma sul Festival di Sanremo. Lo farà grazie all'icona della musica pop italiana (e non solo) nata nel capoluogo, Tiziano Ferro, che sarà la special guest di Amadeus in tutte le cinque serate, dove parteciperà in veste di sketcher ed intrattenitore, oltre che di cantante. Ma lo farà anche grazie ad una concorrente, una voce unica e che la Nazione ha ormai imparato a riconoscere: si tratta di Giordana Angi. Il 2019 della cantante di Aprilia si è infatti chiuso nel migliore dei modi. Giordana parteciperà al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big. A confermarlo il direttore artistico e conduttore del festival, Amadeus, che in un'intervista a Repubblica ha svelato i nomi dei 22 partecipanti. Tra questi c'è anche Giordana Angi, che dovrà gareggiare con nomi del calibro di Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki. Per Giordana si chiude così un anno da incorniciare che l'ha presentata al grande pubblico come vera e propria rivelazione canora: dal secondo posto al talent show Amici alla pubblicazione dell'album Voglio Essere Tua, oltre a singoli come Casa e Chiedo di non Chiedere che hanno ottenuto un vero e proprio successo di pubblico e critica. Insomma, un incontro che farà emozionare, quello tra Giordana Angi e Tiziano Ferro, pronti ad incrociarsi a più riprese sul palco dell'Ariston. Eppure non è la prima volta che le strade dei due si incrociano. Il 21 dicembre scorso, la giovane di Aprilia pubblicava sul suo profilo Facebook ufficiale, una foto dell'ultimo singolo di Tiziano Ferro, "Accetto Miracoli", scrivendo: «Sono così felice ed onorata di aver scritto questo pezzo con te». I due hanno infatti collaborato per la realizzazione di uno dei brani attualmente più trasmessi da tutte le radio italiane e non solo. Un risultato importante per Giordana, il cui talento di scrittrice, oltre che di cantante, è stato riconosciuto da Tiziano Ferro, che l'ha voluta con lui per dare vita ad una canzone che, sicuramente, resterà nel tempo, così come è sempre accaduto per ogni singola hit della star di Latina