Il 2020 appena iniziato porta subito interessanti novità in casa della Gko Company, la compagnia di Sezze diretta dal Maestro Vincenzo Persi che in occasione del lancio dello spettacolo "La gabbianella e il gatto", liberamente ispirato ad un'opera di Luis Sepùlveda, con orgoglio porterà in scena, all'interno del proprio corpo di ballo, 4 studentesse che hanno iniziato a muovere i primi passi nella danza proprio all'interno della scuola setina. Giorgia Consoli, Giulia Terella, Alessia Ziko e Asia Venerucci, infatti, debutteranno il 19 febbraio allo spettacolo che sarà portato in scena per gli studenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Sezze. Soddisfazione è stata espressa proprio dal direttore artistico della Gko Company, Vincenzo Persi, che ha affermato: «Portiamo a compimento, con il loro debutto, un processo durato dieci anni. Era il 2010, infatti, quando le ragazze hanno iniziato a danzare nella nostra compagnia ed ora, compiuti i 16 anni, sono pronte al debutto e ai prossimi due anni di lavoro, un tirocinio che si spera possa portarle a crescere non solo come danzatrici ma anche come persone»