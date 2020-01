In occasione della prima domenica di saldi a Castel Romano Designer Outlet, per rendere ancora più piacevole lo shopping, le quattro protagoniste dello spettacolo "Belle Ripiene" si cimenteranno in uno show cooking. Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi, Rossella Brescia e Samuela Sardo, nella piazza del Colosseo (piazza dell'Elefante) prepareranno in diretta un piatto (ravioli) creato con le specialità delle loro zone d'origine: Puglia (cime di rapa) per la Brescia; Lombardia (fonduta di stracchino) per la Lanfranchi; Lazio (guachiale croccante) per la Sardo; ed infine, Napoli per Tosca D'Aquino, (pomodoro pinnolo confit). Dopo la fortunata stagione dello scorso anno, lo spettacolo, esilarante spaccato di vita femminile, ambientato nel regno delle donne, ossia la cucina, prodotto dal Sistina e diretto da Massimo Romeo Piparo, sarà in tournèe in tutta Italia e farà tappa a Roma dal 21 al 26 gennaio, proprio al Sistina. I visitatori di Castel Romano, il 5 gennaio potranno ritirare lo speciale coupon che da diritto a riduzioni sul prezzo del biglietto di "Belle Ripiene". Questo evento, primo di una serie è legato alla partenership tra l'Outlet e il Teatro romano che prevede simpatiche sorprese al Centro McArthurGlen e tanti vantaggi per il pubblico delle due realtà romane. Dall'1 dicembre è più semplice da Roma raggiungere Castel Romano con il servizio navetta attivo dalla fermata della Metro Eur Palasport, ogni ora, dalle ore 10 alle 19.