Torna in Piazza del Popolo il tradizionale appuntamento di Latina con la Befana, domenica 5 gennaio alle 18. Come ogni anno infatti la "vecchina" si calerà dalla Torre Civica del Comune per incontrare i bambini del capoluogo e offrire loro caramelle e dolci. La Befana scenderà in piazza aiutata come vuole la tradizione dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina, che per l'occasione, novità dell'edizione 2020, si produrranno anche in un rocambolesco "salvataggio". Una volta a terra e al sicuro, la "vecchina" più amata da piccoli e grandi tirerà fuori dal suo sacco tutte le leccornie preparate per il gioioso e atteso evento. L' Amministrazione comunale ricorda inoltre che da sabato 4 a lunedì 6 gennaio il centro storico di Latina tornerà ad essere animato dalla tradizionale Fiera della Befana. Tra Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, Via Emanuele Filiberto e Via Duca del Mare saranno allestite ventisette bancarelle con dolciumi, giocattoli e libri per bambini. Un evento atteso e sollecitato sia dai cittadini che dagli ambulanti, dopo le polemiche degli scorsi anni e anche della vigilia. Molti amano infatti gironzolare tra i banchi dell'Epifania, alla ricerca del regalo destinato soprattutto ai più piccoli. Si tratta dell'ultimo appuntamento per salutare con il sorriso le festività natalizie 2019-2020, mai abbastanza lunghe e belle, e per renderle indimenticabili.