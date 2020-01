Termina l'undicesima edizione di "Un 2020 con Buonumore". Oggi, sabato 4 gennaio si terrà uno degli ultimi appuntamenti della manifestazione organizzata dall'associazione culturale "Il Corace" che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale, della Provincia di Latina, della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, della Camera di Commercio di Latina e della Città di Cori. Questa sera, uno degli appuntamenti più attesi: alle ore 18.00, presso l'Oratorio Parrocchiale di Santa Maria della Pietà, andrà in scena il divertente spettacolo teatrale "Chi è generoso presta anche il nome proprio" con Marco Ferrari che dimostrerà le sue molteplici capacità attoriali attraverso il "non-sense" con giochi di parole ed iperboli che scivoleranno tra surrealismo ed iperrealismo. La rappresentazione teatrale, fortemente voluta dagli organizzatori è stata definita "uno spettacolo comico, soprattutto se lo si accosta alla Medea di Euclide e allo Zecchino d'oro, uno spettacolo che, anche nella sua profonda indisciplina non lascia mai nulla al caos e, dulcis in fundo, uno spettacolo che se sapesse parlare potrebbe tranquillamente dire la sua!". Prima e dopo la rappresentazione comica sarà possibile ammirare in Piazza Signina, nella Città di Cori, la mostra "Presepi e Artigianato" che è giunta con successo alla sua terza edizione e che sarà possibile ammirare sino al giorno dell'Epifania. Domani, invece, la rassegna "Un 2020 con buonumore" aprirà le porte all' enogastronomia. In programma l'apertura dello stand "Pane condito" della Soc. M.E.C. che sarà presente in Piazza Signina. Nell'occasione si terranno attività ludico ricreative, giochi e performance dedicate ai bambini. Tutti gli appuntamenti della manifestazione "Un 2020 con buonumore" sono ad ingresso libero.