Tutto pronto, a Sermoneta, per l'ormai tradizionale concerto dell'Epifania della Corale "Giuseppe Nardocci".

L'appuntamento è per oggi pomeriggio (6 gennaio 2020), alle 18, nella splendida cornice dell'Abbazia di Valvisciolo: il gruppo di cantori diretto dal maestro Rosario Carrichello sarà accompagnato al pianoforte da Alessia Gianolla, al flauto da Elia Di Filippo e al violino da Federica Mazzone.

Insomma, un carnet di artisti davvero ampio, con un programma musicale quasi tutto caratterizzato dalle note natalizie: il concerto sarà aperto con Adeste Fideles, per poi passare a "Natale" di James Horner e alla tradizionale "In Notte Placida". E ancora: Astro del Ciel, Gli Angeli delle Campagne, Nuovo Cinema Paradiso di Morricone, Ave Verum, Aria di Eugène Bozza, Gabriels Oboe sempre di Morricone, O Tannenbaum, Cantique de Noel e, per concludere, Feliz Navidad.

Insomma, un concerto tutto da vivere per passare alcune ore in piacevole compagnia.