Quando la zia Olga viene a mancare, alla veneranda età di 95 anni, i 4 nipoti si ritrovano a casa sua per organizzarne il funerale e mettere le mani sull'eredità. Comincia così "Morta la zia la casa è mia", la divertente, ironica e irriverente commedia in scena al Teatro Tognazzi di Velletri, domenica 12 gennaio, alle ore 18. Nata da un'idea del duo comico Tirocchi - Paniconi, è diretta da Marco Simeoli e rappresentata sul palco da Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Valeria Monetti e Daniele Derogatis. Con loro si scatena una vera e propria caccia al tesoro, i 4 nipoti sono costretti a passare del tempo insieme, come non facevano da tanto tempo e si riscoprono. Mentono a vicenda sulle proprie vite, sfoggiando carriere da invidia, ma poi le maschere cadono e si ritrovano accomunati da una quotidianità triste, fatta di lavoro precario, debiti e solitudine. Senza soldi, perchè l'eredità non è quella che si aspettavano, trovano però un'altra ricchezza: calore e sentimenti. Riscoprono la famiglia, il piacere di stare tutti insieme, di cenare allo stesso tavolo e di condividere gioie e dolori. È una commedia che sdrammatizza su una delle più grandi paure umane, la morte. Saranno di scena equivoci, vecchi rancori e conflitti familiari conditi da tante risate che lasceranno il posto a un bene riscoperto, l'amore familiare.