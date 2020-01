Giordana Angi parteciperà al festival di Sanremo con il brano "Come mia madre". Ieri sera su Rai Uno, nel corso del programma "I Soliti Ignoti" condotto da Amadeus, sono stati infatti svelati dai 24 big presenti al programma di Rai Uno i titoli delle canzoni che presenteranno al festival. La cantautrice di Aprilia - vera rivelazione canora del 2019 con il secondo posto ad Amici, l'album Voglio Essere Tua e singoli come Casa e Stringimi più Forte - sul palco del teatro Ariston presenterà una canzone dedicata alla mamma Sophie.

Questi i titoli dei brani in gara:

Alberto Urso – Il sole ad est

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Riccardo Riki Marcuzzo – Lo sappiamo entrambi

Elodie Di Patrizi – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Morgan in coppia con Bugo – Sincero

Anastasio – Rosso di rabbia

Marco Masini – Il confronto

Irene Grandi – Finalmente io

Piero Pelù – Gigante

Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

I Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Levante – Tiki Bom Bom

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Michele Zarrillo – Nell'estasi o nel fango

Raphael Gualazzi – Carioca

Junior Cally – No grazie

Rancore – Eden

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

Le Vibrazioni – Dov'è