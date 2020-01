Ogni promessa è debito: lo sanno bene gli amici della compagnia Teatro... che passione di Latina, che un paio di mesi fa, dopo due repliche della loro ultima, divertente e movimentata commedia "Una bugia tira l'altra", avevano assicurato agli spettatori rimasti esclusi per via di due sold out, un ritorno in scena con l'inizio del nuovo anno. Ed eccoli puntuali a onorare quel debito. Lo spettacolo tornerà infatti sul palcoscenico del Teatro Ponchielli di Latina domenica 12 gennaio alle 17.30: il biglietto, posto unico, costa 10 euro. L'incasso della serata, dedotte le spese, sarà devoluto all'Aism di Latina, l'Associazione italiana sclerosi multipla.

La commedia è liberamente ispirata a "Nu figlio a posticcio" di Eduardo Scarpetta, ed è stata riscritta da Pasquale Calvino e Francesco: adattamento e regia di Luciana Peritore. "Una bugia tira l'altra", che può ormai considerarsi più che collaudata, vedrà sul palcoscenico: Gaetano Zaffiro, Aldo Giannetti, Maria Bianca Lodato, Gino Berardi, Antonella Nicotra, Francesca De Renzis, Piero Martini, Nicola De Rosa, Roberta Fioravanti e Michela Bondioli; scene di Giuliano De Simone. Regia di Luciana Peritore.

Il testo ha come tema principale le bugie (e come si sa, come si dice per le ciliege, una tira l'altra): uno stimato professionista vive una doppia vita, di buon padre di famiglia da una parte, e di viveur nei locali più alla moda dall'altra. Per fare ciò è costretto a dire un'interminabile sfilza di bugie, che determineranno una serie di colpi di scena, equivoci e situazioni grottesche. Le bugie sono dunque il tema dominante della commedia, che farà trascorrere un paio d'ore di spensieratezza, divertimento e allegria agli spettatori, i quali però alla fine saranno spinti a chiedersi se davvero conviene nascondere la verità per i propri più o meno loschi scopi. La compagnia Teatro... che passione" è nata nel 2011 e in questi anni ha messo in scena molti spettacoli, sempre a scopo benefico.

Info e prenotazioni: 339.5755838.