Tango, una danza sensuale che incatena l'anima di chi la pratica. Il Circolo Culturale Arci Sottoscala 9, in Via Isonzo 194, a Latina, propone ai suoi iscritti, questa sera, alle ore 22.30 una milonga ad ingresso gratuito. La milonga è il termine usato comunemente per indicare un luogo dove si balla il tango e questa sera, sarà preceduta da tre lezioni di tango argentino a cura della scuola Tango Buena Onda dei maestri Raffaella Piepoli e Manuele Marconi. La lezione "primi passi" delle ore 19.00 sarà completamente gratuita per i principianti assoluti. Una bella occasione per gli appassionati del ballo, per prendere confidenza con il tango. Seguiranno le lezioni per gli allievi del livello intermedio e poi quelle per il livello avanzato. Al termine dei corsi, i principianti e i ballerini più esperti, dalle ore 22.30 sino all'una potranno mescolarsi tra loro, divertirsi, ballare e fare pratica tutti insieme.