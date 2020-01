Giusy Ferreri, Emma Marrone, Tiziano Ferro, Elisa, Marco Mengoni, sono solo alcuni degli artisti che hanno interpretato le canzoni create da Roberto Casalino. Il noto paroliere e cantautore, si è esibito ieri sera a Latina nel locale El Paso. Il concerto è stato un regalo che l'artista ha voluto fare alla sua città d'adozione che lo ha accolto calorosamente con la sua band; tra il pubblico anche numerosi membri del suo fan club. Il cantautore che ha sprigionato una grande energia sul palco e ha interpretando i brani del suo ultimo disco: "Fabbricante di ricordi" e alcuni successi che hanno segnato la sua carriera come "L' Essenziale" ( che interpretata da Marco Mengoni ha vinto anni fa il Festival di Sanremo). E proprio questa canzone è stata dedicata a sua madre, che era presente al concerto. Roberto Casalino nel suo live non si è risparmiato, regalando ai presenti, per oltre due ore, un mix di sentimenti energia e buona musica. Durante l'esibizione il cantautore ha annunciato che il suo ultimo brano parteciperà al prossimo Festival di Sanremo e sarà interpretato dalle Vibrazioni. Al termine del concerto il cantante ha incontrato il suo caloroso pubblico mescolandosi con i fan per il firma copie e il classico selfie.