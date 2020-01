La Protezione Civile e il mondo del volontariato raccontato in chiave circense in uno spettacolo pieno di colpi di scena. "Patatrak" è il titolo della rappresentazione teatrale ideata dal regista olandese Ted Keijser, che andrà in scena all'Auditorium Costa di Sezze, domenica 12 gennaio, alle ore 17.30, a cura della compagnia veneta Barabao Teatro. Lo spettacolo, che ha vinto il premio Rosa D'Oro al festival nazionale Teatro Ragazzi di Padova, narra le vicende di Silvia, Semir, Diego e Monica, quattro volontari della Protezione Civile; persone normali, ma addestrate ed equipaggiate fino ai denti per evenienze che non accadranno mai. I volontari si ritroveranno in un magazzino, pieno attrezzatura utile a fronteggiare situazioni emergenziali, che non accadranno. Allenati come artisti del circo, le quattro persone comuni, con caschi gialli e tute blu, cammineranno sul filo teso del pericolo, senza rete di protezione e si dimostreranno acrobati straordinari. Gli attori in scena: Romina Ranzato, Ivan di Noia, Cristina Ranzato e Mirco Travisan si lanceranno in numeri mozzafiato lasciando a bocca aperta il pubblico. La particolare scenografia di Licia Lucchese, i costumi di Dorien De Junge, le canzoni, l'audio e le luci di Francesco Basso e della Tj Service di Luca Favretto contribuiranno a rendere la performance teatrale estremamente accattivante per le famiglie. "Patatrak" è il quarto appuntamento della rassegna "Famiglie a teatro", iniziativa dedicata agli adulti e ai bambini promossa e sostenuta dall'Atcl con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro.