Inaugurata a metà dicembre con l'invito "Scambiamoci gli auguri", si concluderà il 31 gennaio la mostra di arte contemporanea allestita nei locali della galleria Lydia Palumbo Scalzi di Latina di Via Cerveteri 38, sopra Obi, iscritta all'Associazione nazionale gallerie d'arte moderna e contemporanea. Sono una trentina le opere esposte, di altrettanti artisti, tutti noti, ma soprattutto validi e coinvolgenti, secondo lo stile e le consuetudini della galleria pontina, peraltro la più longeva del capoluogo. Si tratta di: Massimo Baistrocchi, Eugenio Carmi, Osvaldo Peruzzi, Tommaso Cascella, Pasquale Basile, Stefano Rambaldi, Giuseppe Rivaroli, Renzo Vespignani, Domenico Cantatore, Emilio Greco, Marco Adamo, Teresita Terreno, Franco Gentilini, Adolfo Bigioni, Paolo Damiani, Hana Silverstein, Angelo Tozzi, Fernando Falconi, Ana Maria Laurent, Paolo Pasotto, Riccardo Licata, Raffaele Iacono, Mario Magnani, Cesare Zavattini, Caterina Marchionne, Raffaele Rossi, Gianni Dova, Mimmo Rotella. Si tratta di opere e di presenze più che rodate, nomi di richiamo che la titolare Lydia Palumbo Scalzi ospita nella sua galleria, e che rappresentano una certezza per collezionisti e appassionati d'arte. Alcuni tra gli autori presenti in questa mostra, ricca ed eterogenea, sono i nomi più interessanti e quotati di Latina e provincia: il che contribuisce ad accrescere il richiamo e la curiosità per l'evento. Un'esposizione singolare, voluta da Palumbo Scalzi per siglare nel migliore dei modi la conclusione del 2019 e l'inizio del nuovo anno all'insegna della bellezza. Info:335. 5769746 - info@lpsarte.it. Dal martedì al sabato 17-20.30, e su appuntamento.