Il Comune di Itri punta sui libri e sulla cultura, e con entusiasmo aderisce al programma "Nati per leggere", perché è bello crescere con le storie, e continuare a farlo anche quando si è raggiunta un'età adulta. Tutti i neonati riceveranno in regalo un piccolo libro. Un dono prezioso, il cui valore forse lo capiranno giorno dopo giorno.

"Il progetto è stato da me fortemente voluto - ha spiegato il sindaco di Itri, Fargiorgio - dopo aver incontrato le responsabili dello stesso. Esso si inserisce nel quadro delle iniziative programmate per i nuovi nati della nostra cittadina, al pari di quella di un Albero per ogni nato, accolta con grande entusiasmo da genitori e nonni".

Queste invece le parole espresse dall'assessore Ialongo: "Nel corso del 2020 saranno molteplici le iniziative in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere indirizzati alla fascia di età 0-6 e alle loro famiglie. È un programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus con l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. La voce di un genitore che legge - ha concluso - crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta".