Apericena letterario, Mauro Cascio darà vita ad una lettura recitativa al Bacco e Venere. Si terrà questa sera, alle ore 20.00, presso la nota enoteca in via Giuliani a Latina, l'appuntamento che vedrà protagonista la pubblicazione dell'autore pontino: "Piazza Dalmazia". Il testo è stato pubblicato nel 2017 da edizioni Tipheret. Il prolifico scrittore e filosofo Mauro Cascio presenterà e reciterà alcuni brani del suo libro tra una vivanda e l'altra. Al centro del testo un viaggio e una meta: Piazza Dalmazia. Nel saggio di poche pagine l'autore apre nuovi panorami interiori prendendo spunto da situazioni di vita concreta. Piazza Dalmazia è un luogo, un mistero, ma proprio come accade per tutti i segreti in evidenza nessuno la cerca; per arrivarci l'autore individua una sorta di google maps antropologico, per chi vorrà visitarla, per chi ne narrerà la storia.

Il viaggio verso la Piazza è una metafora, il percorso per avvicinarsi al luogo è pieno di tappe, disagi e disavventure, forse, la meta è lo stesso cammino, alla ricerca del sacro, del senso dell'esistenza. L'autore con la sua spiccata ironia durante l'insolito appuntamento fornirà spunti di riflessione assolutamente non banali a tutti i partecipanti. Per info e prenotazioni a disposizione il numero: 345 2477670