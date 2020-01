Proiezione di "Scherza con i fanti" venerdì 17 gennaio al cinema Corso di Latina. Il film del regista Gianfranco Pannone e di Ambrogio Sparagna arriva in terra pontina. Protagonista dell'opera è un soldato di oggi che ha partecipato a diverse missioni di pace. Si chiama Vincenzo Marasco, e suona la zampogna. Il docufilm è stato prodotto da''Istituto Luce.L'appuntamento è previsto per le ore 21.00.

