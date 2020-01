Il Cif, Centro italiano femminile Città di Latina, e il Museo della Terra Pontina del capoluogo, con il patrocinio del Comune, organizzano una conferenza sul tema "Un vaccino per ogni età" che si terrà il 17 gennaio alle 16.30 con ingresso libero nel salone del Museo stesso, in Piazza del Quadrato, a Latina. Seguirà al termine una visita alle varie stanze della struttura. Relatrice dell'incontro, che si annuncia di grande interesse, sarà la dottoressa Antonietta Spadea, coordinatrice della campagna vaccinazioni alla Asl di Roma; direttore Uoc (Unità operativa complessa) accoglienza, tutela e promozione della salute del Distretto 14 della Asl Roma 1. Inoltre Spadea è membro del Gruppo di lavoro regionale Strategie per la riorganizzazione e il miglioramento dei servizi vaccinali, di supporto all'implementazione sul territorio del Pnpv (Piano nazionale prevenzione vaccinale) 2017-2019. È anche membro del "Gruppo nazionale vaccini della Società degli igienisti italiani".Il Cif è un'associazione di donne, senza fini di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. Svolge azione di presenza e partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale, e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici che privati, per il perseguimento delle finalità associative (Statuto, art.1). Oltre che in ambito nazionale, il Centro italiano femminile è molto attivo sul territorio regionale e provinciale, con iniziative mirate e sempre di notevole spessore, oltre che di grande attualità e interesse: l'incontro in programma per venerdì ne offre l'ennesima conferma. Il saluto sarà affidato al direttore del Museo, Manuela Francesconi.