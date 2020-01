Grande attesa per l'appuntamento del 6 febbraio: "Si nota all'imbrunire" che vedrà protagonista Silvio Orlando. Il noto attore porterà in scena la la storia di un uomo, di un padre rimasto vedovo, e dei suoi figli. Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. In quel silenzio in cui il loro papà abita, "la vita può essere esattamente come uno decide che sia". Scritto e diretto da Lucia Calamaro, drammaturga, regista e attrice (vincitrice di tre premi Ubu), "Si nota all'imbrunire" indaga i sentimenti detti o non detti, l'incapacità di esprimerli che talvolta porta a reazioni contrarie, il fragile confine che può dividere sogno e realtà quando si ha paura di essere delusi dalle relazioni interpersonali; ragiona sulla consapevolezza amara che nel dolore siamo spesso soli, e nell'età dell'imbrunire dimenticati dalle persone che ti sono accanto. Silvio Orlando è bravissimo nel suo ruolo, gioca con le battute e l'ironia ma non offusca il dramma che lentamente affiora. Ad affiancarlo in scena Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini.