La Notte Nazionale del Liceo Classico si svolgerà Venerdì 17 gennaio, a partire dalle 18:00 e fino alle 24:00, e coinvolgerà quest'anno ben 430 licei classici italiani.

Ad introdurre la sesta edizione della manifestazione culturale, frutto dell'intuizione necessaria del professore siciliano di greco e latino Rocco Schembra, sarà il brano inedito "L'ombra delle nuvole" del cantautore fiorentino Francesco Rainero. Spazzare via le nubi, quelle che affollano il cielo sopra la nostra terra, ormai in ginocchio, così come quelle della mente, atrofizzata e sempre meno incline a porsi domande, è l'obiettivo di questa Notte, dedicata per questo dagli alunni ai problemi attuali ed allarmanti di natura ambientalistica. Numerosi anche i licei Classici del territorio pontino e della ciociaria che hanno percepito come un'istanza imperativa prendere parte alla manifestazione, tra cui il Liceo "Norberto Turriziani" di Frosinone, che da anni aderisce alla prestigiosa iniziativa con proposte di alto spessore artistico e culturale, il Liceo Classico "Vitruvio Pollione" di Formia, dove si svolgeranno dalle 19.30 alle 21.00 laboratori dedicati ai quattro elementi della terra, aria, acqua e fuoco.Anche il Comune di Fondi ha preso parte con entusiasmo all'iniziativa, organizzando un ricco programma di eventi, spettacoli e incontri che animeranno la notte del Classico "Gobetti". con letture d'innegabile importanza culturale, laboratori improntati sul recupero della valorizzazione dei testi antichi ed esibizioni a cura degli alunni dalle 20.30 alle 22.30, per poi chiudere la nottata alle 23.45 con la lettura del brano finale ripreso dal Prologo dell'Agamennone di Eschilo (vv. 1-38). Questa notte ricorda a tutti quanto sia importante mantenere sempre viva la fiaccola della conoscenza.