Sarà presentato venerdì 17 gennaio presso la Curia Vescovile di Latina il romanzo d'esordio di Roberto Benetazzo. L'autore, classe 1951, svolge la propria attività nella scuola, dopo aver scritto e messa in scena delle commedie, Benfatto esordisce nel campo letterario-culturale con un romanzo: "Grazie". Il testo pubblicato dalla Herald HD Editore sarà presentato al pubblico pontino alle ore 18,00 nel Salone San Tommaso d'Aquino in Via Sezze 16 a Latina. Protagonista dell'opera è un avvocato il cui scopo principale è vincere la causa con ogni mezzo. Un uomo che appare tenace, deciso, pronto veramente a tutto. Uno sconvolgimento - la vita, si sa, è sempre imprevedibile - va a minare il rapporto dell'uomo con l'altro sesso fino a scatenare una lotta interiore che lo condurrà verso una svolta. Oltre all'autore alla presentazione del libro ci saranno la psicologa Cristina Pansera e il sacerdote don Rosario Barsi.