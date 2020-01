C'è anche la nostra Serena Iansiti nel cast di "Don Matteo 12", iniziato la settimana scorsa su Rai Uno, e di cui stasera va in onda la seconda puntata.

L'attrice, brava e bella, è nata a Napoli 34 anni fa ma si è trasferita da bambina a Latina, dove è cresciuta e ha studiato e dove tuttora vivono i genitori: il padre ex magistrato e la madre ex insegnante. In quella che è la serie televisiva più amata e seguita dagli italiani, prima per share a ogni edizione e perfino nelle repliche, Serena interpreta il ruolo di Sara Santonastasi, procuratore capo, superiore diretto del sostituto procuratore Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Il primo incontro con il subalterno è un po' "sopra le righe" (per usare un eufemismo) e creerà a Nardi una serie di problemi già nel primo episodio andato in onda giovedì 9. Con l'andare del tempo, però, il rapporto professionale tra i due si consoliderà, trasformandosi anche in una bella amicizia, al punto che Sara comincerà ad aprirsi proprio con lui, confidandogli il suo doloroso passato personale. E proprio grazie all'amicizia di Marco il procuratore capo inizierà ad essere meno diffidente. Ma conosciamo più da vicino la fascinosa attrice, volitiva e poliedrica, che a 19 anni viene ammessa al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ben presto allo studio affianca il teatro. Il suo primo spettacolo teatrale è del 2001: "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano Benni, mentre il più recente è "7 anni", per la regia di Francesco Frangipane, del 2019. Serena Iansiti diventa popolare nel 2007 nel ruolo di Lavinia Grimani nella celebre soap opera "CentoVetrine", che è stata una vera fucina di talenti anche per alcuni attori di Latina. Nel 2010 gira il cortometraggio "Lucrezia Borgia - National Opera of London" diretto da Mike Figgins; nel 2011 inoltre gira "Lords of London" di produzione britannica, "Fondi ‘91" di produzione canadese, e "Un Natale per due", primo film tv prodotto da Sky Italia. Subito dopo arriva il suo secondo ruolo importante nella IV stagione di un'altra serie televisiva di successo, "Squadra antimafia - Palermo oggi", dove interpreta il personaggio di Ilaria Abate. Ed eccola nel suo primo ruolo di protagonista per la serie "I segreti di Borgo Larici", nel ruolo di Anita Sclavi; nel corso degli anni prende parte a cortometraggi, spot pubblicitari e a una serie web. Nel 2015 entra nel cast della III stagione di "Le tre rose di Eva" in cui è Clarissa, e nel cast della seconda serie di "Il giovane Montalbano" accanto a Michele Riondino. Un altro grande successo nel 2017-2018 con "I bastardi di Pizzofalcone" con Gassmann, in cui interpreta il "coraggioso" ruolo di un medico legale omosessuale; ed è del 2018 anche "Il commissarioMontalbano". "Don Matteo 12" è la bella realtà di oggi: e siamo appena all'inizio.