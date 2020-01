Lo scrittore poliziotto pubblica un nuovo romanzo. Il prossimo 18 gennaio, Antonio Mangolini, nella sala delle cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno, a tre anni dal suo libro d'esordio "Giorni in divisa" presenterà "Un uomo in Divisa", edito dalla casa editrice 26 Lettere. L'autore, un poliziotto pluripremiato, prestato alla scrittura, nel suo ultimo libro ripercorre gli ultimi anni della sua carriera. Al centro del racconto molti episodi e vicende legate alla Latina "criminale". La città di fondazione, capoluogo di provincia e il suo esteso territorio, sono lo spazio dove le storie di Mangolini prendono forma. Il poliziotto della Questura pontina in un periodo per niente facile, traccia un resoconto di omicidi, furti, ed episodi di violenza, frutto di esperienze di vita vissuta e ovviamente di una carriera consumata in strada, ogni giorno. Il libro narra di un poliziotto vicino alla pensione, arrabbiato con il mondo e una vita da sbirro da ricordare. Una professione difficile esercitata nel miglior modo possibile e non tra noia e scartoffie. Antonio Mangolini, nato a Priverno nel 1954, nel ‘73 si è arruolato nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato). Tra i riconoscimenti che ha ricevuto per lo svolgimento del suo lavoro: la medaglia d'argento al valor civile e la medaglia di bronzo al valor civile. Alla presentazione del libro che si terrà alle ore 18.00, interverranno insieme all'autore, Mario La Salvia , che ha redatto la prefazione del volume e Anna Maria Bilancia , sindaco di Priverno. Modererà l'incontro Antonio Di Trento. L'ingresso all'iniziativa culturale è completamente gratuita.