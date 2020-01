Sabato 18 gennaio, alle ore 21.00, il secondo appuntamento della stagione teatrale apriliana. Il sipario del Teatro Europa si alzerà per lo spettacolo "Parlami d'amore" con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti, per la regia dello stesso Branchetti. Il testo di Philippe Claudel, noto scrittore, e sceneggiatore francese, narra del rapporto tra uomo e donna, nelle sue sfaccettature più profonde ed intime. Nelle note di regia di Branchetti evidenzia:<< Claudel mostra come sottotraccia possano convivere moltitudini di sentimenti intrecciati, impulsi contrastanti e come sia denso e irto di ostacoli il cammino del dialogo tra uomo e donna. Non abbandonando mai uno sguardo profondamente umano Claudel affonda la lama nelle pieghe più intime e a tratti inconfessabili di un rapporto di coppia e lo fa con uno straordinario acume psicologico e una capacità quasi antropologica di raccontare il nostro presente più dilaniato in tutto quello che riguarda i rapporti umani e affettivi. Clamorosa è la sua capacità di fare questo viaggio nel rapporto tra i nostri protagonisti e nel mondo sociale, culturale e comportamentale che essi evocano, con l'arma dell'introspezione psicologica ma anche attraverso una straordinaria e pungente ironia che accompagna tutto il testo. Fragilità, debolezze e addirittura in alcuni momenti candore trovano spazio in un duetto di coppia a tratti terribile ma sempre accompagnato da irresistibile humour e travolgente ironia>>. Una rappresentazione da non perdere, anche per la brillante interpretazione dei due attori protagonisti che calamiteranno il pubblico facendo risaltare l'ottimo testo di Cludel.