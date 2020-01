Il 20 gennaio, al Cambellotti si terrà il primo incontro formativo gratuito dedicato agli operatori culturali della Provincia di Latina. Il percorso aperto anche alle associazioni, alle imprese culturali e alle Pro Loco, proporrà momenti di riflessione sugli spazi pubblici museali e sul loro ruolo nel nuovo millennio e fornirà nuove proposte progettuali per promuovere al loro interno attività di sviluppo sociale. Ci si potrà iscrivere sino al 20 gennaio, giorno in cui si terrà il primo appuntamento dedicato alla presentazione della normativa approvata della Regione Lazio in ambito culturale e all'illustrazione dei progetti del Sistema Integrato delle Citta di Fondazione e di valorizzazione del Museo Cambellotti a cura dell'avvocato Elena Lusena. Aprirà i lavori della mattinata l'assessore alla cultura del Comune di Latina Silvio di Francia. All'iniziativa saranno presenti tutti i docenti dei seminari e dei laboratori: Giovanna Cotroneo, archeologa e museologa, Miriam Mandosi, storica dell'arte museologa, Maria Francesca Guida, sociologa e vicepresidente di Eccom e Nicolette Mandarano, Digital Media Curator. Le giornate di studio che affronteranno le tematiche riguardanti la normativa amministrativa, la visione del museo moderno, sino ad arrivare alla comunicazione e alla progettazione, seguiranno il seguente calendario: il 27 gennaio, dalle ore 9 alle 18 "Il museo oggi"; il 10 febbraio, dalle ore 9 alle 18 "Come coinvolgere i pubblici?"; 17 febbraio, dalle ore 9 alle 18 "Musei e comunicazione digitale, fra siti web e piattaforme social"; il 9 marzo, dalle ore 9 alle 13 "Progettazione culturale: dal project design al life cycle"; il 23 marzo ,dalle ore 9 alle 13 " Pratiche di progettazione: verso le esperienze". Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.