Attento a tutto ciò che è cinema e cultura da sempre, l'avvocato Virginio Palazzo, membro insostituibile dell'Associazione De Santis di Fondi, ci ha inviato un suo personale contributo per parlare di un'artista il cui talento merita massima attenzione. Di Desire Capaldo abbiamo già avuto modo di scrivere, l'uscita di un suo progetto discografico torna adesso ad accendere i riflettori su di lei."Desire - sottolinea Palazzo - sta per far uscire il suo cd ‘Solamente amore', anticipandolo con la Bonus Track ‘Quando sei qui'. L'artista di Fondi presenterà questo singolo lunedì 20 gennaio, alle 11,00, in coincidenza con la pubblicazione in Italia, Francia e Germania della raccolta, ai microfoni di Radio Antenna Musica, emittente fondana diretta da Lorenzo Nallo.

È un ulteriore traguardo della cantante, conosciuta in Italia e all'estero, con la promozione del produttore francese di origine italiana Angelo Di Napoli, nota per la sua straordinaria voce, apprezzata da compositori e esperti musicali. Desire, dopo il diploma in canto classico al Conservatorio Respighi di Latina, si è esibita in varie manifestazioni canore (Festival di Castrocaro) e trasmissioni televisive (I raccomandati in duetto con Albano Carrisi, L'anno che verrà, Domenica in, Premio Biagio Agnes, Un voce per Padre Pio, Ciao Darwin, I fatti vostri). Nello scorso dicembre è stata ospite di Uno mattina, dove ha eseguito un brano della raccolta.Nel 2016 è stata selezionata dalla Fondazione Pavarotti ed è diventata la voce protagonista di Belcanto – Luciano Pavarotti Heritage un'opera – musical, come tributo al grande tenore.Andrea Morricone, figlio del grande musicista premio Oscar, ha dichiarato che Desire è l'unica cantante in grado di interpretare i capolavori del padre". Il singolo che verrà proposto da Nallo è stato scritto dalla stessa Desire (testo), da Angelo Di Napoli (musica), con arrangiamento di Pino Iodice ed Aidan Zammit.