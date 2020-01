Dal jazz della 52nd alle atmosfere scozzesi che sa creare l'associazione Hellzapoppin. Giovedì prossimo, 23 gennaio, il ristorante "Lavori in Corso" di Latina, torna ad essere scenario per la musica. Alle ore 21 inizia "La notte di Robert Burns" con i Folk Road in concerto in occasione del grande evento che, il 25 gennaio, festeggia in Scozia il poeta scomparso. Il gruppo, in formazione acustica, interpreterà le più belle canzoni di Burns, per poi scaldare l'atmosfera del ristorante con danze e drinking songs di questa meravigliosa terra.La seconda parte del concerto si aprirà anche ai brani irlandesi. Infoline ai numeri di cellulare: 337/765275 o anche 339/6290270.