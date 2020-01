Venerdì 28 Febbraio, nella prestigiosa cornice dell'Agriturismo Campo del Fico in Via Apriliana 4 ad Aprilia, per la 4ª edizione dell'Ardeajazz Winter è atteso lo straordinario Gegè Munari ed il suo inseparabile Quintetto. Percussionista dal curriculum d'oro Gegè Munari porta sul palco l'evoluzione dello swing italiano, mettendo il suo talento e la personalità al servizio di un modo di intendere il jazz, nel rispetto della tradizione e con il tocco magico di un vero e proprio fantasista. Al suo talento si affiancano veri e propri cavalli di razza in campo jazzistico, la graffiante voce di Fabiana Rosciglione e poi Leonardo Borghi al piano, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Vittorio Cuculo al sax. Il programma musicale della serata spazierà dagli anni 40 fino agli anni 60. Gershwin, Porter, Kern sono solo alcuni dei grandi compositori che fanno parte del repertorio del quintetto. Ogni brano sarà interpretato in maniera raffinata e personale e ogni elemento del quintetto contribuirà al raggiungimento di una "performance" di elevata professionalità e di piacevole ascolto. Info e prenotazioni: 3471437326 www.ardeafilarmonica.it mail: ardeafilarmonica@tiscali.it