Si è svolto nei giorni scorsi, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Ambasciatori Nazionali. Organizzata dall'Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell'Anna, incollaborazione con la casa editrice RDE, 100 Ambasciatori Nazionali èdedicato a Comuni, Aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell'ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all'estero la conoscenza del luogo d'originee del suo stile iconico, industrie che investono sull'etica, sulla salute ela formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori diun'Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l'eccellenza,con lo sguardo sempre rivolto al progresso. Tra i premiati anche il Caseificio Porta Roma di Fondi nominato tra i 100 ambasciatori nazionali per le eccellenze italiane. I caseari fondani entusiasti per il riconoscimento sottolineano: "Grande soddisfazione per la nostra famiglia Buonanno Ennio che da generazioni produciamo quotidianamente Mozzarella di Bufala diAltissima Qualità utilizzando metodi artigianali con passione, umiltà e specialmente serietà solo per salvaguardare i gusti e la salute dei nostri clienti quotidiani*". A premiare il caseificio il presidente del comitato d'onore Carlo Verdone.