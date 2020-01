"FERRO" questo il titolo del documentario che vedrà protagonista l'artista pontino. L'uscita è prevista per il mese di giugno e il documentario sarà disponibile solo su Amazon Prime Video. Un'esclusiva per Amazon e una grande novità per tutti i fan che potrebbero avere nuovi dettagli sulla storia e sulla vita privata del cantante che si è recentemente sposato a Sabaudia (LT). Il 2020 è un anno di successi e di importanti conferme per Tiziano Ferro, amatissimo cantante made in Latina che si appresta a calcare le scene dell'Ariston. Sul suo profilo Instagram poche ore fa ha pubblicato la locandina di "FERRO", la produzione original Amazon, ricevendo reazioni entusiastiche da parte dei suoi follower.