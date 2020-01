Organizza eventi, si muove sulle vie di una musica spesso poco commerciale ma senza dubbio molto interessante, e spesso si "dimentica" che in tanti attendono che anche lui salga sul palco per un suo concerto. Chiazzetta ha accolto le numerose richieste che gli stanno arrivando è ha deciso che sì, il live lo farà proprio a Latina, negli spazi familiari del Sottoscala9 di via Isonzo, la sera del 31 gennaio. Il concerto sarà ad ingresso gratuito con tessera Arci. Una bella occasione per ascoltare e riascoltare i vecchi successi del punkautore pontino, e i brani del suo ultimo progetto discografico "L'Imbarazzo Della Scelta". Chiazzetta in pedana allora, libero di dire e felice di cantare