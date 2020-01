Gli piace, è una passione, scatta le fotografie su un tavolo che si trova sul suo terrazzo, allestisce personalmente i set con grande cura, non importa quanto tempo sia necessario, tutto deve essere così, come pensato. La luce, le angolazioni, e tanti altri dettagli fondamentali. Solo dopo impugna la fotocamera reflex Nikon D7 200 con obiettivo Tamron 90mm, la pila led e altri strumenti del mestiere Michele Guidi, pronto a realizzare le sue opere. Scatti studiati, dunque, per questo artista pontino, professione gemmologo, da sempre innamorato della macro fotografia in stile naturalistico. A inizio mese ha deciso di realizzare una esposizione, che è stata ospitata presso il Caffè degli Artisti di via Diaz a Latina, noto locale gestito da Roberto Renzini. Lo ha fatto con uno scopo specifico, sostenere cioè la Onlus Martina e la sua luna, e attraverso questo sodalizio contribuire a regalare un approccio positivo alla vita soprattutto a quei ragazzi che come ha fatto Martina (giovane coraggiosa studentessa scomparsa prima di affrontare l'esame di maturità durante l'inizio della scorsa estate, stroncata da un tumore aggressivo e incurabile) si trovano a combattere battaglie durissime contro la malattia. La Onlus subentra proprio là dove, per motivi economici e pratici, a questi ragazzi non può essere data la possibilità di vivere al meglio anche nella difficoltà.

Hanno uno stile unico le foto di Michele, colpiscono quei piccoli insetti (formichine, lumache, una fauna mai così bella) protagonisti tra colori e luci, modelli e modelle straordinari che Guidi trasporta sul set in una scatolina per lasciarli subito dopo riprendere la strada della libertà. Oggi in via Diaz sarà possibile ancora ammirare la mostra, e soprattutto attraverso una donazione tornare a casa con uno dei tanti scatti esposti. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Onlus.