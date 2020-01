Il Grande jazz torna protagonista. Un nuovo appuntamento con il Festival 52nd Winter ospitato negli spazi del ristorante pontino Lavori in Corso. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Charlie Parker, domenica 26 gennaio dalle ore 17.30, all'interno della rassegna invernale, si esibiranno il trombettista Tom Kirkpatrick, Nicoletta Manzini al sax, Luciano Fabris al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

