Latina Jazz Club , Walter Ricci Trio Live al Circolo cittadino di Latina in Piazza del Popolo. Domani, Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.15, il Latina Jazz Club Luciano Marinelli presenta nell'Auditorium del Circolo un nuovo live, con il Walter Ricci Trio. In pedana, al fianco del pianista, Dario Rosciglione al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. Si esibiranno nel concerto: "Unforgettable Omaggio a Nat King Cole".

