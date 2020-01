Salvaguardia dell'ambiente e responsabilità sociale condivisa, elementi fondamentali per lasciare alle future generazioni un mondo migliore. Questo in sintesi il messaggio del cortometraggio realizzato dagli ospiti del centro diurno del Comune di Latina "Salvatore Minenna", con l'ausilio degli operatori e degli educatori della Cooperativa Osa, intitolato: "Un mondo migliore". Una bella produzione che prende il titolo proprio dal famoso brano di Vasco Rossi. L'utilizzo della canzone, che fa da sottofondo musicale al corto, è stato donato a titolo gratuito dalla rock star e dalla casa di produzione discografica Universal Music Italia alla Cooperativa Osa per il progetto che fonde la musica con le immagini per la salvaguardia del pianeta. Il corto è stato realizzato con 135 tavole create interamente a mano dagli ospiti del centro diurno di Latina, che, negli anni 2018 e 2019, hanno partecipato a diversi laboratori educativi e artistici. Il progetto mostra al pubblico anche l' importanza della regola delle cinque "R": Riduzione dei rifiuti, Riuso, Recupero, Raccolta, Riciclo.Il corto, è stato presentato al pubblico alla presenza di numerose autorità cittadine. Nell'occasione, soddisfazione è stata espressa dalla responsabile del centro diurno Ilaria Tagliavia che ha dichiarato: «Il Mondo Migliore vuole essere solo una tappa di un percorso che porteremo anche nelle scuole, per sensibilizzare le coscienze dei più giovani e stimolare la riflessione collettiva»