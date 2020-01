Oggi, a partire dalle ore 10, Palazzo Mazzoni diverrà il luogo principe dal quale veicolare messaggi di pace e speranza tra i giovani in particolare, fulcro di una rinnovata coscienza che condanna le atrocità dello sterminio. L'evento di oggi - fa sapere il Comune - è il preludio di una mini rassegna dedicata ai temi dell'Olocausto, che proseguirà con un cineforum tematico nelle scuole e con l'incontro con gli studenti che hanno preso parte al Viaggio della Memoria, anche in questo 2020 promosso e sostenuto finanziariamente dall'Amministrazione. I ragazzi, al loro rientro saranno chiamati a dare una loro testimonianza diretta di ciò che hanno visto e provato visitando i luoghi della Shoah.

