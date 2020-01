Dopo il bel successo dello spettacolo "'N accordo in fa" dedicato alla canzone umoristica napoletana, l'Ensemble Partenope In-Canto dedica al pubblico latinense e non solo un'altra serata da incorniciare, che si terrà venerdì 31 gennaio alle 21 nella Sala concerti Orazio Di Pietro del Circolo cittadino di Latina, ed è intitolata "Napulitanata". La formula dello spettacolo, in cui sarà dato spazio ai brani più belli e famosi della grande tradizione musicale partenopea, offrirà un'ampia e affascinante panoramica che spazierà dai brani popolari alle melodie del periodo classico: già collaudata e sempre accolta con simpatia e calore, l'esibizione dell'Ensemble si prepara ancora una volta a conquistare tutti gli appassionati della bella musica, intramontabile, amata e apprezzata in tutto il mondo.Per l'occasione saliranno sul palco: Floriana Pinto, voce; Mimmo Di Francesco, voce e chitarra; Giovanni Leonetti, mandolino e chitarra; Natino Giardina, percussioni. La serata rappresenta il secondo appuntamento di una breve ma ricca e articolata rassegna dedicata alla musica classica partenopea. Come già accennato, alle canzoni più appassionate appartenenti alla tradizione classica d'autore saranno affiancati i ritmi irresistibili che hanno caratterizzato la tradizione popolare di questa terra generosa e affascinante, che ha regalato all'Italia e non solo una lunga serie di autori e cantanti indimenticabili: un patrimonio prezioso che il pubblico non si stanca mai di riscoprire.

Grazie dunque all'Ensemble Partenope In-Canto, che in due serate ha saputo condensare l'affresco di un patrimonio musicale unico al mondo: la volta scorsa con i brani umoristici più divertenti e noti, e ora con quelli più classici. Il resto lo faranno le voci di Floriana Pinto e Mimmo Di Battista, accompagnate dagli strumenti tradizionali di questo genere, come la chitarra e il mandolino, sulla base ritmica delle percussioni. Biglietto d'ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 340.2738984 / 338.4343408.