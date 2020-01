Al Pistilli di Cori in scena la compagnia "Il cassetto nel sogno" di Pomezia, per lla XXIII Stagione Teatrale "Buonumore a teatro", organizzata e ideata da Tonino Cicinelli giornalista, autore, regista e fondatore della Compagnia locale "Gli Amici del Teatro". La commedia brillante di Massimo Pettinari "Quel nome", sarà in scena Domenica 2 febbraio alle ore 17.00 . Quello di domenica è il terzo appuntamento dei cinque previsti per la stagione incline alle ristate e, la commedia "Quel nome" di Massimo Pettinari non sarà da meno. Interpretata dalla compagnia "Il cassetto nel sogno" di Pomezia, nota al pubblico corese per professionalità e bravura racconta di una cena fra parenti e amici che «Si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi – sottolinea l'autore – La sola comunicazione del nome scelto per il nascituro, detto per fare uno scherzo, fa emergere tutti i rancori celati solo per "educazione". La discussione e lo scambio di idee presto degenerano e vengono messi in discussione i valori della famiglia stessa». Riuscirà questa famiglia, dopo la tempesta, a rimanere "famiglia", lo scopriremo andando al Teatro Luigi Pistilli di Cori questa domenica 2 febbraio alle ore 17.00. Come per gli anni passati, l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l'intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello.Costo del Biglietto 10.00 euro. Info e prenotazioni 347 598 7660 – 349 175 2618