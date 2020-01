Tutto pronto all'Irish Pub Doolin di via Adua, a Latina, dove domani sera, a partire dalle 22, a fare da protagonista sarà la musica. Sul palco i The Blastwave, bando composta da Antonio e Fabio Zirilli, rispettivamente voce - chitarra e batteria con Andrea Montecalvo al basso e Damiano Minucci alla chitarra.I quattro sono stati lo "zoccolo duro" della spedizione Americana della band del 2008, dove hanno suonato e divertito l'audience del mitico Bitter End al Greenwich Village di New York City, al Wall Street di Red Bank nel New Jersey (città Natale di Bon Jovy), e per concludere allo Stone Pony di Asbury Park, dove Bruce Springsteen vive. Andrea Montecalvo, bassista pontino, inoltre ha fatto parte della prima formazione dei The Blastwaves di Antonio Zirilli, suonando su ben 7 tracce del disco di esordio "Trying to get out" e collaborando ad alcuni arrangiamenti.

"Trying to get out" è il primo cd dei The Blastwaves, autoprodotto, e contiene 13 tracce tra ballads e rock'n'roll, con testi in inglese. Come evidenziato nelle note interne, la "Spiritual guidance" è Bruce Springsteen ed il sound di riferimento è quello del Jersey Shore, con venature più scure in alcuni episodi. Il cd contiene una sola cover, "Have I the right" degli Honeycombs, band inglese degli anni 60, riarrangiata dai Blastwaves in stile Clash, al cui interno cantano Peter Pye, allora chitarrista della band e Willie Nile, songwriter americano. In "One big lie" invece canta anche Joe D'Urso, songwriter di New York di origini italiane.